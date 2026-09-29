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Resumen

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Foto de archivo de un vehículo desarrollado por Milrem Robotics'. Foto: EFE/ Valda Kalnina
Foto de archivo de un vehículo desarrollado por Milrem Robotics'. Foto: EFE/ Valda Kalnina
Por Agencia EFE

Los servicios de inteligencia rusos están detrás de un incendio provocado en una empresa estonia que fabrica drones militares terrestres para Ucrania, según declaró el martes el primer ministro de Estonia, Kristen Michal.

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