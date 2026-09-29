Los servicios de inteligencia rusos están detrás de un incendio provocado en una empresa estonia que fabrica drones militares terrestres para Ucrania, según declaró el martes el primer ministro de Estonia, Kristen Michal.

“Hoy podemos afirmar con total seguridad que el incendio provocado en Milrem, en Estonia, la noche del 15 de agosto, fue un acto de sabotaje encargado por los servicios especiales de la Federación Rusa”, afirmó en un comunicado, al citar las conclusiones del Servicio de Seguridad Interna de Estonia sobre un incendio provocado en la empresa de defensa Milrem.

MIRA AQUÍ: Rusia advierte a Estonia contra el posible despliegue de armas nucleares en su territorio

“El acto de sabotaje forma parte de una campaña más amplia de Rusia en Europa, destinada a intimidarnos y obligarnos a reducir nuestro apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia”, añadió.

Afirmó que “este tipo de actividades son absolutamente inaceptables e irresponsables”, y agregó que también ponen de manifiesto la creciente desesperación de Moscú ante una situación en la que Rusia no ha logrado alcanzar los objetivos de su agresión contra Ucrania.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, dijo, por su parte que Estonia no se dejará intimidar por los actos de sabotaje de Rusia.

“Junto con nuestros aliados y socios en Europa y más allá, aumentaremos la presión sobre Rusia, endureceremos las sanciones y buscaremos formas adicionales de restringir los viajes de los ciudadanos rusos a Europa. Además, continuaremos y reforzaremos nuestro apoyo integral a Ucrania”, declaró.

El comunicado recuerda que el 15 de agosto se produjo un incendio en un edificio utilizado por la empresa del sector de la defensa Milrem Robotics en Tallin, en el distrito de Lasnamäe.

Rescatistas ucranianos trabajan para extinguir un incendio en el lugar de un ataque aéreo de Rusia en la región de Odesa, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 29 de septiembre del 2026. (SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP). / HANDOUT

“Los servicios de emergencia respondieron de inmediato y el incendio pudo controlarse rápidamente. No hubo vidas en peligro”, indica.

Dos ciudadanos lituanos, sospechosos de haber provocado el incendio, fueron detenidos en Letonia el 17 de agosto, y un tercero, el 18.

Las autoridades letonas llevaron a cabo registros en los que se incautaron de numerosos dispositivos de almacenamiento de datos y objetos que podrían haber sido utilizados para provocar el incendio.

Los sospechosos fueron extraditados a Estonia entre el 17 y 18 de septiembre.

A pesar de las detenciones en Letonia, Margo Palloson, director general del Servicio de Seguridad Interna de Estonia, declaró que persiste la amenaza de provocaciones e intentos de sabotaje procedentes de Rusia.

“Los servicios especiales rusos siguen intentando reclutar e influir en personas en Europa, con el fin también de llevar a cabo actos de sabotaje. Las organizaciones que contribuyen al apoyo a Ucrania y las empresas del sector de la defensa se enfrentan a una amenaza elevada”, afirmó.