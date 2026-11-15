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Resumen

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La frontera entre Estonia y Rusia desde la ciudad estonia de Narva. (Foto: Hans Lucas / AFP)
La frontera entre Estonia y Rusia desde la ciudad estonia de Narva. (Foto: Hans Lucas / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno estonio anunció este domingo que ha decidido cerrar la frontera del país báltico con Rusia el 1 de diciembre, después de que ayer se produjera un presunto intento de sabotaje contra una fábrica de material militar que ha sido atribuido al espionaje de Moscú.

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