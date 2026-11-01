Los estudiantes franceses retomarán este lunes los bloqueos de los liceos, indicó un responsable de un sindicato, pese al anuncio de medidas del Gobierno que consideran insuficientes.

El sábado, cientos de millas de personas, entre ellas estudiantes de secundaria y universitarios, volvieron a salir a las calles de toda Francia por tercer fin de semana consecutiva para protestar.

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A partir del lunes, cuando los alumnos regresan de dos semanas de vacaciones, algunos liceos volverán a estar bloqueados, afirmó el líder estudiantil Pierre Sourzat.

La portavoz del sindicato estudiantil Union Etudiante, Sabrine Kharbach, flanqueada por la portavoz del sindicato estudiantil FAGE, Suzanne Nijdam, y la portavoz del sindicato estudiantil UNEF, Manon Moret, habla durante una rueda de prensa tras una reunión con el Ministro del Interior de Francia, en el Ministerio del Interior en París, el 29 de octubre de 2026. Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP / SIMON WOHLFAHRT

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“Las movilizaciones serán más importantes a partir del martes, pero sabemos que algunos centros estarán bloqueados desde mañana mismo”, declaró este domingo a la emisora ​​RMC.

El movimiento de protesta en Francia contra el encarecimiento de los precios surgió tras varias semanas de manifestaciones de estudiantes de secundaria que denunciaban el deterioro de las condiciones de enseñanza y la desigualdad.

El pasado lunes, el Gobierno anunció medidas para responder a las reclamaciones, entre ellas la sustitución de la plataforma de acceso a la universidad y préstamos para renovar los centros educativos.

Pero los estudiantes las consideran insuficientes.

Una manifestante disfrazada de Elasticgirl, el alias de superheroína de Helen Parr, personaje de la película Los Increíbles de Pixar, se encuentra detrás de agentes de policía en la Plaza de la Nación de París el 24 de octubre de 2026. Foto: Olivier MORIN / AFP / OLIVIER MORIN

El sábado, Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión Estudiantil, afirmó que habría bloqueos en universidades e institutos el martes y el jueves.

El presidente Emmanuel Macron ha pedido que las clases se reanuden con normalidad y ha argumentado que “los jóvenes han sido escuchados”.

Sourzat replicó que “el presidente no nos ha escuchado”.

“Es puro maquillaje”, afirmó. “Se da una mano de pintura a la superficie, pero, cuando se rasca un poco, no hay nada debajo”.

Francia, la segunda economía de la eurozona, está al borde de la recesión y sometida a presiones para reducir su deuda, por lo que el Gobierno tiene poco margen para atender las reclamaciones de los estudiantes mediante un aumento del gasto público.

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