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Resumen

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Manifestantes disfrazados para Halloween posan frente a la bandera de Francia durante una protesta en Lyon el 31 de octubre de 2026. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP).
Manifestantes disfrazados para Halloween posan frente a la bandera de Francia durante una protesta en Lyon el 31 de octubre de 2026. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP).
/ JEFF PACHOUD
Por Agencia EFE

Los estudiantes franceses retomarán este lunes los bloqueos de los liceos, indicó un responsable de un sindicato, pese al anuncio de medidas del Gobierno que consideran insuficientes.

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