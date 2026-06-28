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Resumen

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Decenas de millones de personas soportan este domingo temperaturas extremas en Europa por una ola de calor que comenzó durante la semana en los países occidentales y ahora avanza hacia el este. Foto: AFP
Decenas de millones de personas soportan este domingo temperaturas extremas en Europa por una ola de calor que comenzó durante la semana en los países occidentales y ahora avanza hacia el este. Foto: AFP
Por Agencia AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

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