Los líderes europeos plantearon este jueves sus prioridades y condiciones sobre el conflicto en Ucrania después que el presidente ruso, Vladímir Putin, se interesara por la agenda de Europa sobre la guerra, y dejaron claro que sólo negociarán cuestiones sobre la arquitectura de seguridad después de alcanzarse un alto el fuego y en terreno neutral.

El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Andy Burnham -cuyos países, junto a Polonia, Italia, la Comisión Europea (CE) , el Consejo Europeo y la OTAN, representarán a Europa en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania mediadas por EE.UU.-, señalaron al término de una cumbre de la Coalición de Voluntarios, que los europeos quieren la paz antes que el diálogo sobre la arquitectura de seguridad.

“Se necesita ahora la secuencia adecuada, el orden correcto: primero la paz en Ucrania, luego los acuerdos sobre la seguridad euroatlántica”, dijo Merz en una rueda de prensa junto a Macron, Burnham y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Objetivo: “una Ucrania soberana en una Europa segura”

Merz, uno de los ocho representantes europeos designados para ser la “voz” de Europa en unas negociaciones directas con Rusia -junto a emisarios de Francia, el Reino Unido, Italia, Polonia, la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y de la OTAN-, recalcó que “el objetivo es y sigue siendo una Ucrania soberana en una Europa segura”.

El primer ministro británico Andy Burnham, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salen tras una rueda de prensa conjunta en Berlín el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Tobias Schwarz / AFP). / TOBIAS SCHWARZ

Así, “el punto de partida de un entendimiento territorial debe ser la llamada línea de contacto”, y “Ucrania debe poder seguir su camino europeo, debe poder contar con ayuda para la reconstrucción”, subrayó el canciller alemán al aludir a “principios claros” sobre los que hay “unanimidad” entre los aliados internacionales de Kiev.

Por su parte, Macron abogó incluso por abordar una eventual integración ucraniana en la Alianza Atlántica, pues, señaló, “en la situación actual, ante el maximalismo de las posturas rusas, creo que hay que volver a plantear, efectivamente, la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN”.

El optimismo de Trump y las urgencias de Zelensky

La reunión de los aliados de Kiev, además de con la presencia de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, contó con una intervención telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró “optimista” sobre las labores de coordinación entre los socios internacionales de Ucrania, informó el primer ministro polaco, Donald Tusk, en unas declaraciones recogidas por la agencia PAP.

Menos positivo sonó Zelensky, quien destacó las urgentes necesidades en materia de defensas ucranianas mientras se negocia.

“La defensa de nuestros pueblos y ciudades, de nuestro sistema energético, de nuestra logística, de nuestros puentes, es, verdaderamente, la primera prioridad”, señaló el presidente ucraniano.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión trilateral con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en la Villa Kylin, en Shenzhen. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Postura firme y meditada de Europa

Burnham enfatizó la “postura firme y bien meditada” de los europeos, que están “dispuestos a entrar en negociaciones”.

En la misma línea que Macron y Burnham, Merz señaló que las exigencias rusas “no son realistas”, después de que Putin afirmara en la ciudad china de Shenzhen que ha invitado a Moscú a los representantes de la UE para que expliquen la agenda con la que quieren participar en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

Merz recalcó que los europeos están dispuestos a mantener conversaciones con Rusia, pero estas deberán producirse en un lugar neutral.

“Estas conversaciones deben celebrarse pronto, concretamente en el formato de Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos. Esto puede tener lugar, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos”, sostuvo Merz, al aludir al escenario donde recientemente se dio la última reunión trilateral a nivel técnico de Kiev y Moscú bajo mediación estadounidense.

En este sentido, Macron recordó que “siempre ha habido contactos con las autoridades rusas”.

Pero “la cuestión ahora es únicamente sobre qué hablamos y qué hacemos a partir de este momento”, señaló antes de insistir en que el “orden correcto” del diálogo consiste en resolver las garantías de seguridad, la cuestión del territorio y tratar la paz, según el presidente francés.

En una declaración conjunta firmada por Merz, Macron y Burnham, se mostraron resueltos a lograr que Ucrania tenga una “robustas y legalmente vinculantes garantías de seguridad”, una vez se logre un alto el fuego.

Según esa declaración, entre esas garantías, además de un apoyo militar, técnico y financiero significativo figura un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego junto a una fuerza multinacional para Ucrania compuesta por militares de naciones voluntarias apoyadas por Washington, extremos que rechaza Rusia.