Por Carlos Lázaro

El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Modernización del Servicio Militar de Alemania, un modelo que mezcla el voluntariado con posibles mecanismos de reclutamiento forzoso si la seguridad del país se ve afectado o de presentarse un mínimo número de voluntarios. La reforma alemana apunta a elevar el número de tropas activas de 184.000 a 260.000 y a contar con 200.000 reservistas hacia el 2035.

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