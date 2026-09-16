El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) condenó este miércoles al expresidente kosovar Hashim Thaci a 25 años de prisión por cuatro crímenes de guerra -detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato- cometidos durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, y a diferentes penas de cárcel a otros tres exdirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

La Sala declaró a Thaci, de 58 años, culpable por su contribución a “una empresa criminal conjunta” dirigida contra personas consideradas opositoras al UCK, del que fue uno de sus principales dirigentes, y le absolvió de los seis cargos de crímenes de lesa humanidad que afrontaba.

Mientras el presidente de la sala, el juez Charles Smith, leía la sentencia, el propio Thaci escuchó los detalles de la condena con unos auriculares, de pie, con un aspecto serio, y vestido con un traje azul oscuro, camisa blanca y una corbata morada.

En una explanada en La Haya, a unos pocos kilómetros del TEK, cientos de kosovares se concentraron para mostrar su apoyo a Thaci, con pancartas en las que afirman declararle “inocente” de los crímenes por los que se le ha juzgado.

Los jueces concluyeron que Thaci, junto con los también condenados hoy Kadri Veseli (18 años), Rexhep Selimi (13 años) y Jakup Krasniqi (25 años), compartieron “un propósito criminal común” y contribuyeron significativamente a un plan para atacar, detener y maltratar a personas consideradas obstáculos para los objetivos del UCK y, “si era necesario, matarlas”.

En concreto, los jueces consideraron a Thaci penalmente responsable de la detención arbitraria de al menos 385 personas, el trato cruel de 49, la tortura de 303 y el asesinato de 96 personas.

La Sala impuso a Thaci penas individuales de 15 años por detención ilegal o arbitraria, 4 por trato cruel, 20 por tortura y 23 por asesinato, que se tradujeron al final en una pena única de 25 años de prisión, de la que se descontará el tiempo que lleva en detención, desde finales de 2020.

El expresidente kosovar Hashim Thaci con su abogado David Hooper en la sala del Tribunal de Kosovo en La Haya,, en una imagen de archivo. Foto: EFE/JERRY LAMPEN

Además, subrayó que no fueron los objetivos de lograr la independencia de Kosovo y establecer un control político e institucional los que hicieron criminales sus actos, sino “los medios mediante los que trataron de alcanzarlos”.

Según los jueces, el plan fue aplicado “sistemática y despiadadamente” en las zonas controladas por el UCK durante el conflicto y los cuatro acusados contribuyeron a él, lo alentaron y facilitaron su ejecución.

En el caso concreto de Thaci, la Sala concluyó que realizó una “contribución significativa” al “propósito criminal común” y fue una figura clave en su formulación y aplicación, además de tener conocimiento de arrestos y detenciones ilegales, malos tratos y asesinatos sin tomar medidas para prevenirlos, investigarlos o castigar a sus responsables.

Sin embargo, el tribunal le absolvió de los cargos de crímenes de lesa humanidad de persecución, encarcelamiento, otros actos inhumanos, tortura, asesinato y desaparición forzada.

Aunque la Sala consideró probado que miembros del UCK llevaron a cabo un ataque “generalizado y sistemático” y que existía una política para atacar a personas consideradas opositoras, concluyó que la Fiscalía no demostró más allá de toda duda razonable que ese ataque estuviera dirigido contra una población civil en el sentido jurídico necesario para un crimen de lesa humanidad.

El proceso contra Thaci y los otros tres antiguos dirigentes del UCK comenzó en abril de 2023 ante lo que formalmente se conoce como las Salas Especializadas de Kosovo, tribunal creado en 2015 dentro del sistema jurídico kosovar pero con sede en La Haya y compuesto por personal internacional.

Thaci, presidente de Kosovo entre 2016 y 2020 y anteriormente primer ministro, está detenido en La Haya desde noviembre de 2020. La Fiscalía había solicitado una pena de 45 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados.