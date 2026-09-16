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Resumen

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Imagen de archivo del expresidente de Kosovo Hashim Thaci en en una de las sesiones del jucio celebrado el tribunal especial de la Haya. Foto: EFE/EPA/Koen van Weel / POOL
Imagen de archivo del expresidente de Kosovo Hashim Thaci en en una de las sesiones del jucio celebrado el tribunal especial de la Haya. Foto: EFE/EPA/Koen van Weel / POOL
Por Agencia AFP

El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) condenó este miércoles al expresidente kosovar Hashim Thaci a 25 años de prisión por cuatro crímenes de guerra -detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato- cometidos durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, y a diferentes penas de cárcel a otros tres exdirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

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