Facebook: condenaron a mujer que deseó "violen en grupo" a una diputada

La independentista Rosa María Miras Puigpinos, que pidió en su cuenta de Facebook que “violen en grupo” a la lideresa del partido Ciudadanos (Cs) Inés Arrimadas, aceptó la condena de cuatro meses de prisión por dicho suceso. La sentencia queda en suspensión con la condición de que no cometa ningún tipo de delito en los próximos dos años, según la justicia española.

La sentenciada aceptó que el 3 de setiembre escribió en su perfil de Facebook lo siguiente: "Escuchando a Arrimadas en el debate de T5 solo puedo desearle que cuando salga de noche la violen en grupo porque no se merece otra cosa semejante perra asquerosa". La decisión de prisión suspendida fue pactada por ambas partes del juicio.

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 5 de septiembre de 2017

En declaraciones para el medio español "La Vanguardia", Miras Puigpinos comentó que “hasta por una simple multa de tráfico podría entrar ahora en prisión”. “Nunca había escuchado un condicionante así”, agregó.

(Foto: AFP) Inés Arrimadas, diputada y líder del partido Ciudadanos (Cs). (Foto: AFP) AFP

Mira Puigpinos publicó el mensaje de odio durante un debate de varios políticos en el medio Telecinco a los que también insulto pero decidieron no demandarla.



El fuerte post de Miras Puigpinos en Facebook tuvo mucha repercusión en los medios, lo que llevó a la sentenciada a eliminar su cuenta de la red social por temor a represalias o alguna amenaza a ella o a su familia. También hizo llegar unas disculpas a Inés Arrimadas a través de su jefa de gabinete. El suceso hizo que la despidieran de su trabajo y desde entonces no ha vuelto a laborar.



Según "La Vanguardia", la sentencia también obliga a Miras Puigpinos a hacer un curso de 30 horas. “Se supone que me enseñarán a aceptar a los que no piensan como yo y ya está”, dijo.



La mujer ha aceptado la sentencia, le parece bien, pero cree que no hubiera pasado lo mismo si el ataque no hubiese sido contra alguien que no es un personaje público. “Otros han hecho cosas como la mía o peores y no ha pasado nada. Ni llegan a los medios ni tienen repercusión como tuvo lo mío”.