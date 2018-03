Londres. Facebook dijo el miércoles que prohibió al grupo de extrema derecha Britain First en su plataforma por romper las reglas contra la incitación al odio, poniendo en la lista negra a una asociación que saltó a la fama cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retuiteó sus publicaciones antiislámicas.

La red social afirmó que había retirado la página en Facebook de Britain First y de sus líderes, Paul Golding y Jayda Fransen, por violar de forma repetida las reglas diseñadas para frenar la incitación al odio contra los grupos minoritarios.



British First es un partido alternativo que se hizo conocido en noviembre, cuando Trump causó ira en Reino Unido y una dura respuesta de la primera ministra, Theresa May, por retuitear los videos contra el Islam del grupo de extrema derecha.



La retirada de las páginas de Britain First se produce en un momento en que Facebook y firmas como Twitter y Google se enfrentan a una creciente presión para vigilar sus redes, arbitrando los contenidos para evitar que grupos extremistas propaguen sus mensajes y recluten adeptos.



May ha unido fuerzas con los líderes de Francia e Italia para instar a que las redes sociales hagan más para retirar contenido extremista. El miércoles afirmó que acogía con agrado el anuncio de Facebook.



"Espero que otras compañías hagan lo mismo", comentó a los legisladores británicos.



Facebook aseguró que está teniendo cuidado en no retirar publicaciones o páginas solo porque sean controvertidas y no les gusten a algunas personas, pero precisó que Britain First fue demasiado lejos e infringió sus reglas contra el odio con sus publicaciones antiislámicas.



"No hacemos esto de forma ligera, pero han publicado repetidas veces contenidos diseñados para incitar la animosidad y el odio contra grupos minoritarios, lo que descalifica a sus páginas de nuestro servicio", señaló Facebook en un blog.



Fuente: Reuters