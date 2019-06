"Estás en Irlanda, habla inglés": La frase que dos adolescentes le gritaron a un mexicano

Un video compartido en Facebook y otras redes sociales muestra un episodio de discriminación contra un estudiante mexicano, a quien dos adolescentes atacaron porque habló español cerca de ellas.

El mexicano, identificado como Dave Monklova, grabó a las jóvenes irlandesas mientras una de ellas le gritaba que estaba en Irlanda y tenía que hablar inglés.

►Colombiano se hizo pasar por príncipe saudita durante 30 años y robó US$8 millones



►Ciclista arriesga su vida de forma absurda en sus viajes por el mundo | FOTOS Y VIDEOS



►El licor más peligroso del mundo cuyos creadores fueron a la cárcel | VIDEO



La acción del estudiante irritó más a las adolescentes, quienes gritaban de manera descontrolada que dejara de grabar.

Dave Monklova publicó el video en Facebook con la siguiente descripción:

"Hola chicos, el día de hoy pase por una situación desagradable con unos jóvenes irlandeses. Estaba visitando a unos amigos para ver la Champions en el vecindario Windy Arbour, cerca de la estación de Luas. Llame a mi amigo y al escucharme hablar español me dijeron: 'Estás en Irlanda debes hablar inglés'".

El vecindario de Windy Arbour se encuentra cerca de la capital irlandesa de Dublin.

"Las ignoré como cualquier otro haría, entonces comencé a grabarlas solo por si acaso y siguieron diciéndome 'Eres un inmigrante vuelve a tu país', afortunadamente grabe todo, incluso, llegó la guarda después de un rato y ellas se fueron. Dos chicos y una 'supuesta hermana' se quedaron a dar declaración a los oficiales junto conmigo. Me rompieron mis earphones y hasta me golpearon. En todo momento guardé la calma, si yo hubiera hecho algo seguro que me regresan en el primer avión a México. Qué coraje!!!", finaliza.

Este es el post en donde Dave Monklova denuncia la acción xenófoba del par de adolescentes irlandesas. (Foto: Captura de Facebook) Este es el post en donde Dave Monklova denuncia la acción xenófoba del par de adolescentes irlandesas. (Foto: Captura de Facebook)

En varias partes del video se puede observar al par de adolescentes actuando contra Dave Monklova.

Una de ellas incluso rompe sus audífonos.

Estos son los videos que muestran el accionar del par de adolescentes.

Según relata Dave Monklova, unos guardias llegaron hasta el lugar para tomar declaraciones pero hasta el momento no se sabe si se tomaron algún tipo de acción contra la discriminación que sufrió.