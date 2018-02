La publicación en Facebook de una mujer en España que buscaba amistades para su hija con habilidades diferentes ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en viral. El conmovedor mensaje ha generado todo tipo de reacciones.

La mujer hizo un "llamamiento urgente" en Facebook en el que buscaba "chicas y chicos de 13 a 16 años aproximadamente" para que sean amistades de su hija Marta, una niña con habilidades diferentes radicada en la región de Murcia, en España.

"Busco sacarla del guetto de la educación especial. Son sus amigos, pero sólo en horas de clase. Necesita vida aparte. Necesita maestros de su edad con quien cantar a voz en grito cuando los lleve en el coche o ponga su equipo a toda caña. Busco amigos, no cuidadores. Amigos-Maestros de su edad", dice el mensaje de Lola Rizo en Facebook.

Entre sus expectativas está encontrar "gente de su edad que quiera sacarla de casa a veces y otras que venga, que celebren sus cumpleaños con ella. Con quien hable de música, de chicos y de ropa. Con quien vaya al cine o al McDonald's. A mí no me gusta, pero yo no tengo 15 años y entonces lo acepto. Quien la ayude a vivir como una chica de su edad. Que quiera abrazarla o con quien critique a su madre", apunta en la publicación en Facebook.



"Busco que se pinte una rayita en el ojo o a quien la ayude a escoger bikini o depilarse entre risas. Con quien pintarse las uñas de colores y teñirse mechas en el pelo. Busco quien nade o haga deporte con ella. Que pasee a su lado. Quien la llame por teléfono. Con quien pueda chatear. Quien la invite a dormir o se quiera quedar en casa. Prometo hacer la vista gorda y ser acogedora", agrega.

Un detalle que no pasa por alto la madre de Marta es que el cumpleaños de su hija es en dos semanas y espera que la joven no lo pase sola, según indica en Facebook.

La mujer ofrece en Facebook, a cambio de la amistad, cosas tan sencillas como "una experiencia que les abrirá la mente de una manera extraordinaria", "entender la diversidad", "recordar lo que es el corazón y el alma", entre otros conmovedores detalles.

El post de Facebook ha sido, evidentemente, un éxito rotundo. En apenas una semana ha logrado más de 4.500 comentarios en los que se felicita la iniciativa y muchas personas de diversos países se proponen como amistades virtuales para Marta.