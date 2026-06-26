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Resumen

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Serguéi Ivanov fue uno de los hombres de mayor confianza de Vladimir Putin. Foto: AFP
Serguéi Ivanov fue uno de los hombres de mayor confianza de Vladimir Putin. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Serguéi Ivanov, exministro de Defensa de Rusia, exrepresentante especial para Medio ambiente del presidente ruso, Vladimir Putin, y su amigo cercano, falleció este viernes a los 73 años, según informó el Kremlin.

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