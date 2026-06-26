Serguéi Ivanov, exministro de Defensa de Rusia, exrepresentante especial para Medio ambiente del presidente ruso, Vladimir Putin, y su amigo cercano, falleció este viernes a los 73 años, según informó el Kremlin.

“Informamos con gran pesar que hoy falleció Serguéi Ivanov”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien no ofreció detalles acerca de la causa de la muerte.

El mandatario ruso expresó sus “profundas condolencias a los familiares y allegados” del fallecido, añadió, al señalar que Putin envió un telegrama de condolencias a la familia.

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La noticia fue confirmada por la Liga Unida VTB, club de baloncesto del cual Ivanov era presidente honorífico.

“Serguéi Borísovich fue uno de los principales impulsores de la creación de la Liga Unida VTB y contribuyó de manera decisiva a su establecimiento y desarrollo”, indicó el club en un comunicado, al señalar que “gracias a su iniciativa, apoyo y dedicación al baloncesto, la liga se ha convertido en uno de los proyectos clave del deporte ruso, uniendo a los clubes más importantes y dando un nuevo impulso al desarrollo de este deporte”.

Ivanov fue hasta febrero pasado representante especial para Medio Ambiente, Ecología y Transporte de Putin, con quien mantuvo durante años una estrecha relación.

Ivanov, nacido en Leningrado igual que Putin, ocupó el cargo desde agosto de 2016.

El presidente ruso Vladimir Putin en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Rusia, el 4 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN

Anteriormente desempeñó puestos como viceprimer ministro, ministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad, donde permanecía como miembro permanente.

Durante la Unión Soviética trabajó en el KGB y tras su caída desempeñó funciones en el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR).

Antes del cambio de presidencia de Putin en 2008, se le barajaba como posible sucesor, aunque el cargo fue finalmente ocupado por Dmitri Medvédev.

Ivanov era un conocido aficionado al baloncesto, habiendo ejercido como presidente de la liga rusa desde su creación en 2008 y a partir de 2014 como presidente honorario.