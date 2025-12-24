El general Fanil Sarvarov y otras figuras clave de Rusia víctimas de atentados con bomba durante la guerra en Ucrania

La explosión de una bomba que mató al teniente general Fanil Sarvarov el 22 de diciembre en Moscú no es un hecho aislado ni un episodio policial más. El atentado contra uno de los altos mandos del Estado Mayor de Rusia volvió a poner en primer plano una tendencia inquietante para el Kremlin: la eliminación selectiva de figuras clave del aparato militar, político y de propaganda rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del 2022.

Sarvarov falleció tras la explosión de un artefacto que había sido colocado en su vehículo, que estaba estacionado a 150 metros de su casa, en lo que las autoridades rusas calificaron como un atentado dirigido.

El ataque se produjo en el sur de Moscú. Según la versión oficial, el explosivo detonó cuando el general se encontraba dentro del vehículo. La detonación fue de suficiente potencia como para provocar su muerte en el acto.

Fanil Sarvarov ocupaba un cargo clave dentro del Estado Mayor ruso, como responsable de áreas vinculadas al entrenamiento y la planificación operativa. En ese rol, había tenido participación directa en la conducción de la guerra en Ucrania. Además, había participado en campañas militares anteriores como las de Chechenia y Siria.

El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa por asesinato y uso ilegal de explosivos. De manera oficial, las autoridades rusas señalaron que una de las principales hipótesis apunta a la posible implicación de los servicios de inteligencia ucranianos.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas concluyentes que respalden esa sospecha ni se ha informado sobre detenidos vinculados directamente con el atentado. Kiev, por su parte, no ha asumido responsabilidad ni ha emitido declaraciones oficiales sobre el hecho.

El atentado contra Sarvarov es un golpe simbólico y estratégico para Rusia, pues la víctima es uno de los militares de más alto rango alcanzado por este tipo de ataques en Moscú en los últimos tres años.

Esta es una lista de personas con poder relacionadas con el Kremlin que han sido asesinadas desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Igor Kirillov

El teniente general Igor Kirillov fue jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia. Lo asesinaron con un artefacto explosivo en Moscú el 17 de diciembre del 2024. Junto a él falleció su asistente Ilya Polikarpov.

Las autoridades rusas determinaron que la bomba que mató al militar estaba escondida en un patinete eléctrico estacionado cerca de la entrada del edificio donde vivía Kirillov.

La bomba contenía una carga equivalente a unos 300 gramos de TNT y fue activada a distancia en el momento en el que ambos hombres cruzaban la acera.

Kirillov era una figura clave dentro del aparato militar ruso. Desde su puesto se encargaba de proteger a las Fuerzas Armadas en escenarios de contaminación y de coordinar unidades especializadas en amenazas atómicas, químicas y biológicas.

Fue la primera vez en la que un general de tan alto rango era abatido en suelo ruso, lejos del frente de combate en Ucrania. El asesinato se produjo justo después de que los servicios de seguridad ucranianos lo acusaran de dirigir el uso de armas químicas prohibidas contra las fuerzas de Kiev.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo a un ciudadano de Uzbekistán, que confesó haber sido reclutado por los servicios secretos de Ucrania. El hombre admitió haber ocultado la bomba en la patineta eléctrica.

Además, funcionarios ucranianos vinculados con la seguridad afirmaron que se trató de una operación deliberada de sus servicios de inteligencia, y describieron al general como un “objetivo legítimo” debido a su papel en la guerra. Sin embargo, de manera oficial Ucrania no ha asumido responsabilidad por el crimen.

Yaroslav Yaroslavovich Moskalik

El 25 de abril del 2025, el teniente general Yaroslav Yaroslavovich Moskalik, uno de los altos mandos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió en un atentado con coche bomba en Balashikha, un suburbio a las afueras de Moscú.

El explosivo fue colocado dentro de un Volkswagen Golf estacionado cerca del edificio donde vivía y fue detonado de forma remota cuando Moskalik pasaba por la zona, según los informes oficiales.

Moskalik era subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, una posición estratégica dentro de la planificación y conducción de operaciones militares.

También fue representante del Estado Mayor en negociaciones internacionales antes de la guerra en Ucrania, y tuvo roles de supervisión de operaciones clave.

Tras el atentado, el FSB anunció la detención de un sospechoso, identificado como el ciudadano ruso Ignat Kuzi. Según las autoridades, actuó bajo órdenes de servicios secretos ucranianos y colocó el explosivo en el automóvil de Moskalik. Ucrania no ha comentado de manera oficial sobre el caso.

Valery Trankovsky

El 13 de noviembre del 2024, en la ciudad de Sebastópol, principal puerto de la península de Crimea ocupada por fuerzas rusas desde el 2014, Valery Trankovsky, capitán de navío y subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro, murió tras la explosión de un artefacto colocado en su automóvil cuando se desplazaba por una calle de la ciudad.

La bomba, que fue activada de forma remota, hizo que Trankovsky perdiera las piernas. Su muerte fue casi instantánea.

En este caso, los servicios de inteligencia de Ucrania reivindicaron el atentado al acusar al capitán de ser un criminal de guerra, responsable del lanzamiento de misiles de crucero Kalibr contra el territorio ucraniano desde buques de la Flota del Mar Negro.

Yuri Afanasyevsky

El mayor general Yuri Afanasyevsky, que era director de Aduanas en la región de Lugansk ocupada por Rusia, fue víctima de un atentado con explosivos cuando estaba en su residencia.

Afanasyevsky quedó gravemente herido cuando explotó un teléfono móvil que le habían regalado.

Tras el atentado, fue detenida una residente local que, según las autoridades rusas, fue quien entregó el teléfono con explosivos a Afanasyevsky. Moscú atribuyó la autoría del ataque a la inteligencia ucraniana.

Vladlen Tatarsky

El 2 de abril de 2023, Vladlen Tatarsky, quien era un influencer y bloguero militarista prorruso, conocido por apoyar públicamente la guerra en Ucrania, fue asesinado con una bomba escondida en un trofeo que le fue entregado en una cafetería de San Petersburgo.

Al día siguiente las autoridades rusas arrestaron a Darya Trepova, una mujer de 26 años residente de San Petersburgo a la que atribuyeron la entrega del trofeo. La Fiscalía la acusó formalmente de terrorismo y homicidio.

De manera oficial, Rusia dijo que Trepova actuó “siguiendo instrucciones” de personas ubicadas en Ucrania. Kiev ha negado responsabilidad.

Darya Dugina

Darya Dugina era analista y comentarista ideológica prorrusa e hija del filósofo nacionalista Alexander Dugin, una figura de influencia en círculos ultranacionalistas próximos al Kremlin. Ella murió el 20 de agosto del 2022 cuando una bomba colocada en su vehículo explotó en la región de Moscú.

Rusia afirmó que el verdadero objetivo del atentado era Alexander Dugin y acusó a Ucrania de la acción; Kiev negó oficialmente su participación.

Armen Sargsyan

Armen Sargsyan fue un empresario y líder paramilitar con conexiones económico-militares y fundador del llamado Batallón Arbat, un grupo prorruso que operaba en la guerra de Ucrania y que también tenía actividades políticas y de influencia en Rusia. El 3 de febrero del 2025 murió por la explosión de un bomba en un edificio residencial de Moscú. Su guardaespaldas también falleció.

Antes de su muerte, el servicio de seguridad ucraniano SBU había dicho que el “jefe criminal” Sr. Sargsyan era sospechoso de “reclutar prisioneros para luchar en Ucrania”. Agregó que había estado en una lista internacional de buscados desde mayo del 2014 por su participación en asesinatos llevados a cabo en el centro de Kiev.

El SBU agregó que Sargsyan era parte del círculo íntimo del ex presidente ucraniano fugitivo Viktor Yanukovych.

Illia Kyva

El 6 de diciembre del 2023, Illia Kyva, exdiputado ucraniano prorruso que estaba refugiado en Moscú, fue ejecutado de un tiro en la cabeza en un parque de las afueras de la capital de Rusia.

Kyva se había trasladado a Rusia tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En Moscú se convirtió en un habitual comentarista en medios prorrusos, donde apoyaba abiertamente la política y la narrativa de Vladimir Putin sobre el conflicto.

Poco antes de su muerte, un tribunal ucraniano lo había condenado en ausencia por alta traición y otros cargos, imponiéndole una pena de 14 años de prisión.