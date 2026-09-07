El logotipo de la aplicación Snapchat se ve en la pantalla de un teléfono inteligente en Múnich, Alemania, el 7 de marzo de 2026. (Foto referencial, MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance vía AFP).
El logotipo de la aplicación Snapchat se ve en la pantalla de un teléfono inteligente en Múnich, Alemania, el 7 de marzo de 2026. (Foto referencial, MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance vía AFP).
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El Tribunal del Distrito de Pirkanmaa, en Tampere (Finlandia), inició este lunes el juicio contra un hombre de 28 años acusado de cometer abusos sexuales a 361 menores a través de la red de mensajería Snapchat y de recopilar y difundir material pedófilo, en el caso más grave de este tipo en la historia del país nórdico.

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