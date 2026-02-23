Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del expresidente filipino Rodrigo Duterte. (EFE/EPA/Rolex Dela Pena)
Por Agencia AFP

Un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó el lunes al expresidente filipino Rodrigo Duterte de haber autorizado “asesinatos” y seleccionado a algunas de las víctimas de su “guerra contra las drogas”, en el comienzo de las audiencias para decidir si debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

