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Integrantes de la Flotilla Global Sumud abordo de una embarcación durante lo que sería una intercepción por fuerzas de Israel. (@Global Sumud Flotilla / EFE)
Integrantes de la Flotilla Global Sumud abordo de una embarcación durante lo que sería una intercepción por fuerzas de Israel. (@Global Sumud Flotilla / EFE)
/ Global Sumud Flotilla
Por Agencia EFE

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves la interceptación de once barcos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según su rastreador.

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