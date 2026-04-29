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Activistas propalestinos ultiman los preparativos a bordo de embarcaciones en la víspera de la partida de una nueva flotilla humanitaria con destino a la Franja de Gaza, en Barcelona, ​​el 11 de abril de 2026. (Manaure Quintero / AFP)
Activistas propalestinos ultiman los preparativos a bordo de embarcaciones en la víspera de la partida de una nueva flotilla humanitaria con destino a la Franja de Gaza, en Barcelona, ​​el 11 de abril de 2026. (Manaure Quintero / AFP)
/ MANAURE QUINTERO
Por Agencia EFE

La Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, denunció haber sido interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegan cerca de las costas de Grecia.

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