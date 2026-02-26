Escuchar
El noruego Borge Brende, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2024. Foto: EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI
Por Agencia EFE

El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, comunicó este jueves su decisión de dejar su puesto, tras conocerse que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

