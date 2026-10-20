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Resumen

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Marine Le Pen, candidata del partido de derecha Agrupación Nacional (RN) a las elecciones presidenciales francesas de 2027, ofrece una rueda de prensa al margen de una reunión del grupo parlamentario Patriotas, en vísperas de la Cumbre de la UE que se celebrará en Bruselas el 14 de octubre de 2026. (Foto de NICOLAS TUCAT / AFP)
Marine Le Pen, candidata del partido de derecha Agrupación Nacional (RN) a las elecciones presidenciales francesas de 2027, ofrece una rueda de prensa al margen de una reunión del grupo parlamentario Patriotas, en vísperas de la Cumbre de la UE que se celebrará en Bruselas el 14 de octubre de 2026. (Foto de NICOLAS TUCAT / AFP)
Por Agencia EFE

A seis meses de las elecciones presidenciales francesas, la derechista Marine Le Pen se sitúa como la clara favorita para suceder a Emmanuel Macron en el Elíseo, según una encuesta del instituto Ifop difundida este martes.

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