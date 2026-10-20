A seis meses de las elecciones presidenciales francesas, la derechista Marine Le Pen se sitúa como la clara favorita para suceder a Emmanuel Macron en el Elíseo, según una encuesta del instituto Ifop difundida este martes.

En la segunda vuelta del 2 de mayo de 2027, Le Pen vencería con holgura ya sea contra un candidato de izquierdas (Jean-Luc Mélenchon), de centroizquierda (el eurodiputado Raphaël Glucksmann o el expresidente François Hollande) o de centroderecha (los exprimeros ministros Gabriel Attal o Édouard Philippe).

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Ante Mélenchon, la nacionalpopulista ganaría con un 68 % de los sufragios; ante Glucksmann, con un 57 % de margen; frente a Hollande (quien aún no oficializó su candidatura), con un 59 %; Attal, con un 58 %; y contra Philippe, con un 56 %, en el que sería el porcentaje más ajustado.

El estudio, realizado por Ifop-Fiducial por encargo de Le Figaro, LCI y Sud Radio, se llevó a cabo entre el 17 de octubre (jornada de extrema violencia urbana en Francia) y el 19 de ese mes con entrevistas a 1.928 personas.

Para la primera vuelta del 18 de abril, la clasificación a la segunda vuelta Le Pen y Mélenchon se perfila como el escenario más probable.

La candidata del partido de derecha Agrupación Nacional (RN) a las elecciones presidenciales francesas de 2027, Marine Le Pen (derecha), y su director de campaña, Julien Sanchez (izquierda), ofrecen una rueda de prensa al margen de una reunión del grupo parlamentario Patriotas, en vísperas de la Cumbre de la UE que se celebrará en Bruselas el 14 de octubre de 2026. (Foto de NICOLAS TUCAT / AFP)

La líder de Agrupación Nacional (RN) oscila del 34 % al 38 %, mientras que el izquierdista abarca una horquilla del 15 % al 18 %, de acuerdo con las diferentes simulaciones que tienen en cuenta posibles fusiones de candidaturas.

En ese contexto, solo Philippe y Glucksmann se acercan a rivalizar con Mélenchon, con un 16 % cada uno en solo una de las hipótesis.

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