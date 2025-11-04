Francia abre investigación a TikTok por posible incitación de menores al suicidio

La justicia francesa abrió una investigación preliminar después de que una comisión parlamentaria denunciara la “facilidad de acceso” de los menores al algoritmo de TikTok, “susceptible de empujar” a los más “vulnerables al suicidio”, anunció el martes la fiscal de París.

La comisión de investigación parlamentaria sobre TikTok afirmó en septiembre haberse encontrado frente a “un océano de contenidos nefastos”, con videos que “promueven el suicidio y la autolesión” y “una exposición a la violencia en todas sus formas”.

Por ello, recomendó prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y establecer un “toque de queda digital” nocturno para los jóvenes de entre 15 y 18 años, con el fin de intentar frenar una “trampa algorítmica” peligrosa para los más jóvenes.

La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir su uso a niños y adolescentes. El año pasado, Australia anunció que adoptaría leyes para evitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La investigación recientemente abierta abarcará distintas infracciones, entre ellas la “propaganda a favor de productos, objetos o métodos recomendados como medios para suicidarse”.

Este delito conlleva una pena de tres años de cárcel y una multa de 45.000 euros (51.000 dólares), según un comunicado de la fiscal, Laure Beccuau.

Las pesquisas se centrarán en “el cumplimiento de la obligación de notificación por parte de una plataforma de las sospechas de delitos cometidos a través de ella”, el “funcionamiento del algoritmo en relación con la presentación que se hace al usuario” y “la edición de contenidos que consisten, en particular, en la promoción del suicidio”, explicó Beccuau.

“Rechazamos rotundamente las acusaciones”, respondió TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, en un comunicado enviado a AFP.

El vocero aseguró que la aplicación ofrece “más de 50 funciones y ajustes preestablecidos diseñados específicamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los adolescentes”.

Ya en septiembre, TikTok rechazó “categóricamente” la “presentación engañosa” de la comisión, y consideró que los diputados buscaban convertir a la empresa “en chivo expiatorio ante retos que afectan a todo el sector y a la sociedad”.

