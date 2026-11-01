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Resumen

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Fuego ante una línea de policías durante una protesta en París, Francia, el 31 de octubre de 2026. (Foto de Emrah Oprukcu / Middle East Images vía AFP).
Fuego ante una línea de policías durante una protesta en París, Francia, el 31 de octubre de 2026. (Foto de Emrah Oprukcu / Middle East Images vía AFP).
/ EMRAH OPRUKCU
Por Agencia EFE

La Fiscalía de París anunció este domingo que se ha abierto una investigación por intento de homicidio en relación al lanzamiento ayer de un cóctel molotov a un grupo de policías y gendarmes, que se saldó con al menos un agente herido leve al prenderse fuego su uniforme.

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