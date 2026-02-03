Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño de 5 años a quien su padre “puso en contacto con hombres adultos”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La justicia de Francia imputó a 10 hombres de entre 29 y 50 años en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, al que le habían suministrado drogas previamente, informó este martes la fiscalía.
