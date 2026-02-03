Escuchar
(2 min)
Agentes de la policía francesa participan en un operativo de seguridad en un barrio de Nantes, al oeste de Francia, el 17 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Damien MEYER / AFP).

Agentes de la policía francesa participan en un operativo de seguridad en un barrio de Nantes, al oeste de Francia, el 17 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Damien MEYER / AFP).

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes de la policía francesa participan en un operativo de seguridad en un barrio de Nantes, al oeste de Francia, el 17 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Damien MEYER / AFP).
Agentes de la policía francesa participan en un operativo de seguridad en un barrio de Nantes, al oeste de Francia, el 17 de diciembre de 2025. (Foto referencial, Damien MEYER / AFP).
/ DAMIEN MEYER
Por Agencia AFP

La justicia de Francia imputó a 10 hombres de entre 29 y 50 años en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, al que le habían suministrado drogas previamente, informó este martes la fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño de 5 años a quien su padre “puso en contacto con hombres adultos”
Europa

Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño de 5 años a quien su padre “puso en contacto con hombres adultos”

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia
Europa

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia

Hijo de la princesa heredera de Noruega se declara no culpable de violación
Europa

Hijo de la princesa heredera de Noruega se declara no culpable de violación

La Fiscalía de Francia adelanta que pedirá inhabilitación sin precisar aún los años contra Marine Le Pen
Europa

La Fiscalía de Francia adelanta que pedirá inhabilitación sin precisar aún los años contra Marine Le Pen