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Varios automovilistas circulan con sus vehículos junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 26 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Varios automovilistas circulan con sus vehículos junto a una valla publicitaria política que muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 26 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró este viernes que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está “al alcance de la mano” e instó a ambas partes a concluir rápidamente las negociaciones para evitar una mayor desestabilización económica mundial.

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