El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró este viernes que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está “al alcance de la mano” e instó a ambas partes a concluir rápidamente las negociaciones para evitar una mayor desestabilización económica mundial.

En una entrevista con France Inter, Barrot calificó de “insostenible” la situación actual y advirtió de que el bloqueo del estratégico paso marítimo “solo genera perdedores”, tanto para las economías occidentales como para los propios países implicados.

“Estados Unidos e Irán deben hacer todo lo posible para poner fin a esta situación”, declaró el jefe de la diplomacia francesa, quien añadió que “un acuerdo está al alcance de la mano y ahora hay que concluirlo para que este estrecho pueda abrirse y la circulación marítima pueda reanudarse”.

El ministro francés defendió una reapertura inmediata de Ormuz, incluso si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní requieren más tiempo. “No podemos esperar semanas o meses para la apertura del estrecho”, afirmó.

El ministro francés de Exteriores en funciones, Jean-Noël Barrot, en una imagen de archivo. Foto: EFE/OLIVIER HOSLET

Barrot recalcó que el restablecimiento de la navegación es esencial para garantizar el suministro mundial de hidrocarburos y fertilizantes y evitar una paralización de la economía internacional.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las principales rutas energéticas del mundo y canaliza una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas, así como de fertilizantes.