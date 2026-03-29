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Ministro de extrema derecha israelí, Itamar Ben Gvir, es el impulsor de la medida. Foto: Menahem KAHANA / AFP
Ministro de extrema derecha israelí, Itamar Ben Gvir, es el impulsor de la medida. Foto: Menahem KAHANA / AFP
/ MENAHEM KAHANA
Por Agencia EFE

Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron este domingo el proyecto de ley que se podría aprobar esta semana en el Parlamento israelí (Knéset) para aplicar la pena de muerte a “terroristas” acusados de asesinato.

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