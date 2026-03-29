Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron este domingo el proyecto de ley que se podría aprobar esta semana en el Parlamento israelí (Knéset) para aplicar la pena de muerte a “terroristas” acusados de asesinato.
“La pena de muerte es una forma de castigo inhumano y degradante, carente de cualquier efecto disuasorio. Por consiguiente, nos oponemos a la pena de muerte en todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. El rechazo a la pena de muerte es un valor fundamental que nos une”, señaló el Gobierno francés en el comunicado conjunto.
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París, Berlín, Londres y Roma se dijeron “especialmente” preocupados por “el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley”, pues su adopción “correría el riesgo de debilitar los compromisos de Israel con los principios democráticos”.
“Instamos encarecidamente a los responsables políticos israelíes, miembros de la Knéset y del Gobierno, a que abandonen este proyeco”, señaló el comunicado.
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El pleno de la Knéset aprobó en noviembre de 2025 en primera lectura el proyecto de ley, promovido por el partido Poder Judío del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, y pasó el último debate en comisión parlamentaria hace unos días, con lo que se espera que esta semana se incluya en la agenda del plenario, que se celebra a partir de este lunes.
Según el diario Haaretz, la votación ocurrirá coincidiendo con la aprobación del presupuesto general de 2026 in extremis -dos días antes de la conclusión del plazo que tiene la Knéset para aprobarlo o disolverse-, tras tensiones entre los socios del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Unos 300 salvadoreños exigieron este lunes 15 de septiembre libertad para personas "inocentes" detenidas en el marco de un régimen de excepción en El Salvador, para activistas y pidieron "un alto" a retrocesos en derechos humanos ante, según lo que expresaron, "violaciones masivas a derechos" por parte del Estado. (EFE)
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