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Una vista general muestra el patio delantero y la fachada del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, en París, el 12 de marzo de 2024. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP
Una vista general muestra el patio delantero y la fachada del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, en París, el 12 de marzo de 2024. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP
Por Agencia AFP

Agentes de la brigada financiera anticorrupción allanaron este martes el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, en el marco de una investigación sobre la organización de los homenajes a grandes personalidades en el Panteón, indicó a AFP una fuente conocedora del caso.

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