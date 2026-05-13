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El crucero Ambition en el puerto de Casablanca, Marruecos. (Farid mernissi vía Wikimedia Commons)
El crucero Ambition en el puerto de Casablanca, Marruecos. (Farid mernissi vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero en Burdeos (suroeste) tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritisaguda”, que no tienen relación alguna con el hantavirus del MV Hondius, informaron fuentes sanitarias francesas.

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