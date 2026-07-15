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Diputados franceses asisten a la sesión de votación sobre el proyecto de ley de muerte asistida en la Asamblea Nacional, la cámara baja del parlamento francés, en París, el 15 de julio de 2026. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
Diputados franceses asisten a la sesión de votación sobre el proyecto de ley de muerte asistida en la Asamblea Nacional, la cámara baja del parlamento francés, en París, el 15 de julio de 2026. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
/ STEPHANE DE SAKUTIN
Por Agencia EFE

La Asamblea Nacional de Francia dio este miércoles el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.

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