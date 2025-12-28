Cientos de personas lanzando fuegos artificiales y bengalas en el Trocádero de París, cerca a la Torre Eiffel, el 27 de diciembre de 2025. (Capturas de video)
Cientos de personas lanzando fuegos artificiales y bengalas en el Trocádero de París, cerca a la Torre Eiffel, el 27 de diciembre de 2025. (Capturas de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Francia: Arrestan a 40 personas por haber lanzado fuegos artificiales cerca de la Torre Eiffel
La detuvo a 40 personas por haber lanzado fuegos artificiales y bombas de humo en la explanada de Trocadéro de , cerca de la , en una acción reivindicada por ultras del París Saint-Germain (PSG), informaron este domingo los medios franceses.

Los hechos sucedieron cerca de las 21 hora local del sábado (20.00 GMT) en una de las zonas más turísticas de París, en las proximidades del Trocadéro y de la plaza de Varsovia.

MIRA AQUÍ: El Louvre instala una reja en la ventana por la que entraron los ladrones

En su cuenta de ‘X’, el grupo de ultras del PSG ‘Virage Auteuil 1991’ reivindicó la acción con un corto vídeo y la frase ‘el mundo es rojo y azul, París Saint-Germain’, en alusión a los seis títulos vencidos en 2025 por el equipo del entrenador español Luis Enrique Martínez, entre ellos la Liga de Campeones.

No es la primera vez que se lanzan fuegos artificiales de manera ilegal en las proximidades de la Torre Eiffel, el 12 de diciembre y el 7 de noviembre de este año hubo hechos similares relacionados con éxitos de los clubes de fútbol del Nápoles y del Wydad de Casablanca.

Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa con 11 millones de visitantes, por encima del Louvre o la torre Eiffel. (EFE)
