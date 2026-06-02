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Un ciudadano sostiene un objeto contra una bicicleta en llamas en la Avenida de la Grande Armée, en París, el 30 de mayo de 2026. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Un ciudadano sostiene un objeto contra una bicicleta en llamas en la Avenida de la Grande Armée, en París, el 30 de mayo de 2026. (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
/ KENZO TRIBOUILLARD
Por Agencia EFE

Tres personas fallecieron durante las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, informó este martes la Fiscalía de la capital francesa.

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