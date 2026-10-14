icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La escuela secundaria Joseph-Lakanal, después de que el director del centro resultara herido por un disparo de rifle de caza y un adolescente fuera detenido en Aubagne, en el sur de Francia, el 12 de octubre de 2026. (Miguel MEDINA / AFP)
La escuela secundaria Joseph-Lakanal, después de que el director del centro resultara herido por un disparo de rifle de caza y un adolescente fuera detenido en Aubagne, en el sur de Francia, el 12 de octubre de 2026. (Miguel MEDINA / AFP)
/ MIGUEL MEDINA
Por Agencia EFE

Un adolescente de 14 años acusado de disparar contra el director y una profesora de un colegio de Aubagne, en el sureste de Francia, fue enviado a prisión provisional este miércoles, tras ser imputado por delitos de naturaleza terrorista y admitir que había recibido influencias de comunidades de internet fascinadas por las matanzas, informó su abogado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.