Fotografía divulgada este jueves por el Departamento de Guerra de Estados Unidos donde se muestra uno de los aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225. Foto: EFE/Departamento de Guerra EEUU/referencial
Por Agencia EFE

Francia ha dado su autorización para que aviones militares estadounidenses, pero no cazas como los que participan en los ataques en Irán, utilicen una de sus bases aéreas en territorio francés, no otras bases que tiene en Oriente Medio.

