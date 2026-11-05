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Resumen

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Manifestantes portan pancartas durante una protesta en el marco de una jornada nacional de movilizaciones, mientras los sindicatos realizan huelgas junto con las manifestaciones estudiantiles que han sacudido el país durante semanas, en Nantes, el 5 de noviembre de 2026. SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Manifestantes portan pancartas durante una protesta en el marco de una jornada nacional de movilizaciones, mientras los sindicatos realizan huelgas junto con las manifestaciones estudiantiles que han sacudido el país durante semanas, en Nantes, el 5 de noviembre de 2026. SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Por Agencia AFP

Los estudiantes de liceo bloquearon de nuevo este jueves sus centros en Francia para reclamar más medios, al inicio de una jornada de huelga y manifestaciones que se anuncian multitudinarias a llamado de los sindicatos para pedir mejores salarios.

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