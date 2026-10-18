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Resumen

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Manifestantes rompen los escaparates de una tienda de la empresa francesa de alimentación Picard durante una protesta contra el elevado coste de la vida en París, Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP).
Manifestantes rompen los escaparates de una tienda de la empresa francesa de alimentación Picard durante una protesta contra el elevado coste de la vida en París, Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP).
/ GEOFFROY VAN DER HASSELT
Por Agencia EFE

Los daños por los saqueos y vandalizaciones de tiendas durante las protestas sociales organizadas este sábado en Francia se cifrarán en “cientos de millones de euros”, señaló este domingo Alexandre Bompard, consejero delegado de Carrefour y presidente de la Federación del Comercio y de la Distribución (FCD).

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