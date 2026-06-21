Francia va a cerrar a partir de este lunes al menos 845 escuelas de primaria y colegios de secundaria a causa de la ola de calor, que ha puesto en alerta roja desde hoy a 35 del centenar de departamentos que hay en el país y que podría conducir a un récord de temperatura.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, que dio esa cifra en una entrevista este domingo al canal France 3, puntualizó que esa era la cifra establecida a las 11.00 horas, que todavía podría evolucionar, y que además en otros 1.800 centros escolares se iban a adaptar los horarios para que no haya clases en las horas de más calor de la tarde.

Geffray señaló que las escuelas y colegios que no abrirán las puertas este lunes se encuentran esencialmente en los departamentos en los que se ha activado la alerta roja, la máxima que existe en la escala meteorológica, y que afecta a buena parte del cuadrante suroeste y del centro del país, incluida la región de París.

En Francia hay en total 47.790 escuelas y 6.980 colegios. El ministro indicó que hay que adaptar muchos de esos edificios, que no fueron concebidos para las olas de calor que se están viviendo en los últimos años, y que se hacen más frecuentes con el calentamiento global.

“Tenemos que adaptar nuestros edificios escolares, no necesariamente climatizarlos” que “no es una solución universal”, señaló antes de añadir que en muchos casos se trata de obras de aislamiento pero también para permitir una mayor ventilación y para refrescarlos.

Los servicios meteorológicos franceses no sólo han activado desde este mediodía la alerta roja en 35 departamentos, sino que hay otros 45 en alerta naranja por una ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo fin de semana.

Météo France, que ha advertido que podría ampliar el lunes la alerta roja a algunos departamentos que ahora están en naranja, prevé que esta tarde las temperaturas suban hasta 39-40 grados en las regiones de Nueva Aquitania (se esperan incluso 41 en Burdeos), en el oeste de Occitania (38 en Toulouse, 39 en Tarbes), en Isla de Francia (38 en París) y en Borgoña (39 en Auxerre).

La situación va a empeorar el lunes, ya que la próxima noche los termómetros no bajarán de 20-25 grados en las zonas en alerta roja y durante el día subirán hasta 40-42 grados.

Nueva alerta en Francia por agobiante ola de calor. (Foto: AFP)

El lunes podría marcar el récord histórico de temperatura media en Francia, calculado a partir de una muestra representativa de estaciones meteorológicas, que hasta ahora es de 29,4 grados y se ha alcanzado dos veces desde que existe ese cálculo, el 5 de agosto de 2003 y el 25 de julio de 2019.

La canícula está alterando este domingo la Fiesta de la Música que todos los años el 21 de junio saca a las calles a millones de personas en Francia para disfrutar de los concierto que se organizan para esa ocasión.

Aunque no hay una regla general para todo el país, en algunos lugares las prefecturas o los ayuntamientos han decidido anular o posponer algunos de esos conciertos.

El Gobierno decidió el sábado que en los departamentos en alerta roja estará prohibido consumir alcohol en la calle, para intentar evitar una mayor presión sobre los servicios sanitarios, que están siendo muy solicitados por el calor.

Los ecologistas franceses, inspirándose en el permiso climático instaurado en España, pidieron este domingo que se ponga en marcha un dispositivo similar de hasta cinco días al año para proteger a los trabajadores particularmente expuestos al calor, pero también a los afectados por otros desastres como incendios o inundaciones.