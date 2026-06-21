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Nueva alerta en Francia por agobiante ola de calor. (Foto: AFP)
Nueva alerta en Francia por agobiante ola de calor. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Francia va a cerrar a partir de este lunes al menos 845 escuelas de primaria y colegios de secundaria a causa de la ola de calor, que ha puesto en alerta roja desde hoy a 35 del centenar de departamentos que hay en el país y que podría conducir a un récord de temperatura.

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