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Un guardia de seguridad cerca del crucero 'Ambition' de Ambassador Cruise Line, atracado en el paseo marítimo del río Garona en Burdeos, región de Nueva Aquitania, en el suroeste de Francia, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/GUILLAUME PINON)
Un guardia de seguridad cerca del crucero 'Ambition' de Ambassador Cruise Line, atracado en el paseo marítimo del río Garona en Burdeos, región de Nueva Aquitania, en el suroeste de Francia, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/GUILLAUME PINON)
Por Agencia AFP

Autoridades de Francia confirmaron este miércoles un episodio de gastroenteritis en un crucero, y suspendieron el confinamiento de las personas a bordo que no presentan síntomas.

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