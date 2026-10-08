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Resumen

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Personas se congregan en el monumento de la Plaza de la Bastilla al inicio de una manifestación nacional convocada por estudiantes de secundaria, el 8 de octubre de 2026. (Foto de SIMON WOHLFAHRT / AFP).
Personas se congregan en el monumento de la Plaza de la Bastilla al inicio de una manifestación nacional convocada por estudiantes de secundaria, el 8 de octubre de 2026. (Foto de SIMON WOHLFAHRT / AFP).
/ SIMON WOHLFAHRT
Por Agencia EFE

La Plaza de la Bastilla de París, Francia, se convirtió este jueves en el epicentro de la furia estudiantil, con decenas de miles de jóvenes congregados antes del inicio de una marcha enmarcada por un impresionante despliegue de policías antidisturbios.

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