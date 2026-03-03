Francia desplegó aviones de combate Rafale sobre Emiratos Árabes Unidos para proteger sus bases militares aéreas y navales de los ataques iraníes, indicó el ministro de Relaciones Exteriores Jean-Noël Barrot el martes.

Francia cuenta con cientos de efectivos de la marina, la fuerza aérea y el ejército destinados en Emiratos Árabes Unidos. Sus aviones Rafale están estacionados en la base de Al Dhafra, cerca de Abu Dabi.

“Estos Rafale y sus pilotos están movilizados para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones”, indicó Barrot a la cadena BFMTV en respuesta a una pregunta sobre la intervención francesa en Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana para neutralizar drones iraníes.

“Llevaron a cabo operaciones para asegurar el espacio aéreo sobre nuestras bases”, declaró el ministro, quien agregó que el domingo “un hangar en una base francesa en Emiratos Árabes Unidos fue golpeado por un dron”.

Un piloto de la Fuerza Aérea de la base aérea francesa 104 prepara el avión de combate francés Rafale para despegar y realizar un ejercicio de entrenamiento en la base aérea de Al Dhafra, cerca de Abu Dabi. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado ataques contra Irán, en los que murió el guía supremo iraní Alí Jamenei.

Irán respondió atacando a los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo.

Esta situación amenaza con aumentar los costes de la energía, lo que podría causar estragos en la economía mundial.

Los restos de un dron interceptado provocaron un incendio que fue controlado el martes en una zona industrial petrolera del emirato de Fuyaira, informaron las autoridades.

