Francia cuenta con cientos de efectivos de la marina, la fuerza aérea y el ejército destinados en Emiratos Árabes Unidos. Sus aviones Rafale están estacionados en la base de Al Dhafra, cerca de Abu Dabi.
“Estos Rafale y sus pilotos están movilizados para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones”, indicó Barrot a la cadena BFMTV en respuesta a una pregunta sobre la intervención francesa en Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana para neutralizar drones iraníes.
“Llevaron a cabo operaciones para asegurar el espacio aéreo sobre nuestras bases”, declaró el ministro, quien agregó que el domingo “un hangar en una base francesa en Emiratos Árabes Unidos fue golpeado por un dron”.