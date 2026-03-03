Escuchar
Aviones Dassault Rafale B de la Fuerza Aérea Francesa escoltan a un avión de reabastecimiento Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) que transporta al presidente de Francia durante una exhibición aérea. Foto: Yoan VALAT / POOL / AFP
/ YOAN VALAT
Por Agencia AFP

Francia desplegó aviones de combate Rafale sobre Emiratos Árabes Unidos para proteger sus bases militares aéreas y navales de los ataques iraníes, indicó el ministro de Relaciones Exteriores Jean-Noël Barrot el martes.

