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Una barricada arde mientras manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París, Francia, el 17 de octubre de 2026. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
Una barricada arde mientras manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París, Francia, el 17 de octubre de 2026. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
Por Agencia EFE

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó que detrás de la violencia en la que degeneraron algunas de las protestas sociales de este sábado hay una maniobra política, y anunció que ya se llevaban 1.200 personas detenidas en un día en que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.

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