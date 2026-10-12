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Resumen

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Agentes de la policía municipal de Francia patrullan las inmediaciones de la escuela secundaria Joseph-Lakanal después de que un director resultara herido de bala con un rifle de caza. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).
Agentes de la policía municipal de Francia patrullan las inmediaciones de la escuela secundaria Joseph-Lakanal después de que un director resultara herido de bala con un rifle de caza. (Foto de Miguel MEDINA / AFP).
/ MIGUEL MEDINA
Por Agencia EFE

Un adolescente de 14 años ha sido detenido este lunes tras disparar al director de un instituto y a una profesora en un centro educativo en la localidad de Aubagne, a pocos kilómetros de Marsella, informaron fuentes policiales a los medios locales.

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