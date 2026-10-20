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Marine Le Pen, candidata del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN) a las elecciones presidenciales francesas de 2027, ofrece una rueda de prensa en Moissac, en el suroeste de Francia, el 12 de octubre de 2026. (Lionel BONAVENTURE / AFP)
Marine Le Pen, candidata del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN) a las elecciones presidenciales francesas de 2027, ofrece una rueda de prensa en Moissac, en el suroeste de Francia, el 12 de octubre de 2026. (Lionel BONAVENTURE / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el martes a Marine Le Pen como la “voz conservadora” de Francia tras los disturbios generalizados, pero se abstuvo de respaldar a la líder de extrema derecha, favorita en las encuestas para las presidenciales del próximo año.

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