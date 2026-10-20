El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el martes a Marine Le Pen como la “voz conservadora” de Francia tras los disturbios generalizados, pero se abstuvo de respaldar a la líder de extrema derecha, favorita en las encuestas para las presidenciales del próximo año.

Las declaraciones de Trump llegan después de que utilizara reiteradamente las protestas que sacuden Francia para ganar puntos políticos en su país en materia de inmigración y contra la izquierda.

Ocurre, además, a pocas semanas de unas reñidas elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

“A mí me daba la impresión de que, ya saben, ella estaba liderando. Pero después de esto (los disturbios), sin duda, ella es la voz conservadora”, dijo Trump.

Cuando un reportero de la AFP le preguntó a Trump en el Despacho Oval si respaldaría a Le Pen, el mandatario dijo que le parecería una “instrumentalización”.

“Bueno, no la conozco, no me he reunido con ella, pero me pareció que fue tratada muy mal. A mí me parecería una instrumentalización”, dijo Trump.

Le Pen, de 58 años, fue condenada por malversación de fondos por un tribunal francés en marzo de 2025. Inicialmente se le prohibió ejercer cargos públicos durante cinco años, pero un tribunal de apelación abrió este año la vía para que se presente a las elecciones de 2027 para suceder al presidente Emmanuel Macron.

Trump insistió en la narrativa de su administración sobre los disturbios en Francia, a los que ha atribuido en gran medida a la inmigración masiva.

Aseguró el lunes en Kansas, que Francia está siendo “conquistada, saqueada y reducida a cenizas por migrantes, yihadistas y comunistas”.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció el lunes 19 de octubre "toques de queda" en varios puntos de Francia, cuando el gobierno se encuentra bajo presión para poner fin a los disturbios y saqueos registrados desde el fin de semana. (AFP)

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