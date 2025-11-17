Turistas hacen cola para entrar en el museo del Louvre junto a la pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, en París, el 3 de noviembre de 2025. Foto: Julie SEBADELHA / AFP
Turistas hacen cola para entrar en el museo del Louvre junto a la pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, en París, el 3 de noviembre de 2025. Foto: Julie SEBADELHA / AFP
El Louvre anuncia el cierre de una galería al público debido a una “fragilidad” en el edificio
El Louvre anuncia el cierre de una galería al público debido a una "fragilidad" en el edificio

El Louvre anuncia el cierre de una galería al público debido a una “fragilidad” en el edificio

El anunció el lunes el al público “por precaución” después de que una auditoría revelara la “especial fragilidad” de algunas vigas de una de las alas del edificio.

La galería Campana, en el primer piso y que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua, estará cerrada mientras se llevan a cabo las “investigaciones” sobre “la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur” del cuadrilátero Sully, que rodea el patio conocido como la “Cour Carrée”, precisó el comunicado.

Desde hace varios años, las autoridades del museo supervisan especialmente la estructura del segundo piso del ala sur, según el texto. 

“Debido a su complejo diseño arquitectónico y a las obras estructurales y de acondicionamiento realizadas en la década de 1930, los suelos de la segunda planta de esta ala presentan deficiencias”, indicó.

Un informe presentado el 14 de noviembre por un gabinete estudios técnicos alertó del estado del suelo del segundo piso en este espacio, donde .

A raíz del estudio, la dirección del museo decidió bloquear el acceso a estas oficinas. Por ello, 65 empleados tendrán que abandonar el espacio durante los próximos tres días.

Y “por precaución”, la galería Campana, situada en la primera planta del ala sur, , agregó el comunicado.

El museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, abrió sus puertas tras el robo de joyas que dio la vuelta al mundo. Foto: EFE/ Edgar Sapiña Manchado.
El museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, abrió sus puertas tras el robo de joyas que dio la vuelta al mundo. Foto: EFE/ Edgar Sapiña Manchado.
/ Edgar Sapiña Manchado.

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo de joyas imperiales el 19 de octubre.

Ese día, bajo uno de los balcones del establecimiento, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la galería de Apolo a través de una ventana.

En cuestión de minutos, , entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, por un valor estimado global de más de 100 millones de dólares.

Por el momento, tres personas, todas sospechosas de haber participado directamente en el atraco, . Las joyas siguen sin aparecer.

El Museo del Louvre reabrió este miércoles 22 de octubre por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo. (EFE)

