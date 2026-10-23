icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

TRAPPES (PARÍS), 23/10/2026.- La policía científica recaba pruebas tras el tiroteo de un hombre en Trappes, al suroeste de París, que ha matado una persona y herido cuatro más, en un primer balance policial y en un caso que se investiga como un acto terrorista. EFE/Edgar Sapiña Manchado
TRAPPES (PARÍS), 23/10/2026.- La policía científica recaba pruebas tras el tiroteo de un hombre en Trappes, al suroeste de París, que ha matado una persona y herido cuatro más, en un primer balance policial y en un caso que se investiga como un acto terrorista. EFE/Edgar Sapiña Manchado
/ Edgar Sapiña Manchado
Por Agencia EFE

La Fiscalía Antiterrorista se va a hacer cargo de la investigación relativa a los tiroteos que tuvieron lugar este viernes a una treintena de kilómetros de París, en los que una persona murió y cuatro resultaron heridas graves.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?