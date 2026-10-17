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Protestas a nivel nacional en Francia contra el elevado costo de vida. (Fotos: EFE)
Protestas a nivel nacional en Francia contra el elevado costo de vida. (Fotos: EFE)
Por Agencia EFE

El Ministerio del Interior francés informó este sábado de 272 detenciones en todo el país durante las protestas contra el encarecimiento de la vida y denunció incidentes graves en ciudades como Marsella y Lyon, pero también en París o Nantes, entre otras, según datos aún provisionales.

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