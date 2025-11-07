Macron afirma que la lucha contra el narcotráfico debe respetar “la soberanía” de los estados

Macron afirma que la lucha contra el narcotráfico debe respetar “la soberanía” de los estadosResumen generado por Inteligencia Artificial
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes en su visita a México que la lucha contra los grupos narcotraficantes debe respetar “la soberanía” de los estados.
“La lucha contra los narcotraficantes es una causa que nos une a todos”, dijo en rueda de prensa el mandatario francés, quien se pronunció porque este tema se resuelva “mediante la cooperación entre estados soberanos”. Macron respondió así ante una pregunta sobre los recientes ataques de Estados Unidos contra lanchas utilizadas presuntamente para el trasiego de drogas en el océano Pacífico y el Caribe.
PUEDES: Sheinbaum recibe a Macron: foco en comercio y devolución de manuscritos indígenas
“Podemos luchar juntos contra el narcotráfico (...), pero la soberanía de cada país debe ser respetada”, subrayó.
Washington comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, frente a costas mexicanas. Algunos expertos han advertido que equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si apuntan a traficantes conocidos.
El número de muertos que deja la campaña antinarcóticos de Estados Unidos se eleva al menos a 70.
