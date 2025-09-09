Sébastien Lecornu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/YOAN VALAT
Sébastien Lecornu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/YOAN VALAT
Agencia AFP

Macron nombra primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu
Macron nombra primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu

El presidente francés, , nombró el martes al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro para reemplazar a , que apenas estuvo nueve meses en el cargo.

Macron pidió a Lecornu “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto para la nación y lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, indicó el Elíseo en un comunicado.

El nombramiento llega pocas horas después de la .

PUEDES VER: Macron: 26 países se han comprometido a desplegar tropas o “estar presentes en tierra, mar o los aires” de Ucrania

El Parlamento tumbó el lunes el ejecutivo de Bayrou, el segundo gobierno en nueve meses, días antes de una jornada de protestas impulsadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo” y de la revisión de la por Fitch.

Bayrou presentó su , quien la aceptó y le encargó gestionar los asuntos corrientes hasta el nombramiento de su sucesor, según un comunicado gubernamental.

Lecornu ha sido el titular de la cartera de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania, y está considerado un aliado leal y discreto del presidente Macron.

El primer ministro francés, François Bayrou, este lunes en París, Francia. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT

El político de 39 años ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno de Francia desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples .

El presidente francés había prometido designar rápidamente a un nuevo primer ministro, una tarea difícil vista la fragmentación política en la Asamblea Nacional, sin mayorías estables desde 2024.

En junio de ese año, que dejaron un cámara baja dividida en tres grandes bloques: izquierda, centroderecha -gobernante- y ultraderecha.

