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Resumen

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, el 22 de octubre de 2026. (Teresa Suarez / POOL / AFP)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, el 22 de octubre de 2026. (Teresa Suarez / POOL / AFP)
/ TERESA SUAREZ
Por Agencia EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este miércoles que los institutos de secundaria reanuden las clases el próximo lunes, tras las vacaciones de otoño, e instó a rebajar la tensión después de semanas de protestas estudiantiles.

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