Macron tilda a Putin de “depredador”, “ogro” y “fuerza desestabilizadora”

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el martes a sus aliados europeos que no confiaran en el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien acusó de ser un “depredador”, un “ogro ante nuestras puertas” y una “fuerza desestabilizadora”.

Las declaraciones de Macron se producen tras la reunión en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, y varios líderes europeos, en la que se habló de la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelensky.

“Putin rara vez ha cumplido sus compromisos”, dijo Macron en una entrevista a la cadena LCI. “Ha sido constantemente una fuerza desestabilizadora. Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder”.

El dirigente francés consideró que Rusia “no va a volver a la paz y a un sistema democrático abierto de la noche a la mañana”.

“Incluso para su propia supervivencia, él (Putin) necesita seguir alimentándose. Así es. Y por eso es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas”, lanzó el mandatario.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente finlandés Alexander Stubb y el canciller alemán Friedrich Merz escuchan a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., el 18 de agosto de 2025 (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“No digo que mañana vaya a ser Francia la que sea atacada, pero es una amenaza para los europeos (...). No hay que ser ingenuos”, prosiguió Macron.

En otra entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, Macron no ocultó que no comparte el optimismo de Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

“Cuando miro la situación y los hechos, no veo que el presidente Putin quiera la paz ahora, pero quizá soy demasiado pesimista”, dijo.