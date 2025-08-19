El presidente francés Emmanuel Macron habla con los medios de comunicación en la embajada francesa en Washington, D.C., el 18 de agosto de 2025. Foto: Yves Herman / POOL / AFP Asked by reporters if Trump had said that concessions were necessary before any US security guarantees to Ukraine, Macron said, "No, that wasn't discussed at all. We're well away from that." (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)
El presidente francés Emmanuel Macron habla con los medios de comunicación en la embajada francesa en Washington, D.C., el 18 de agosto de 2025. Foto: Yves Herman / POOL / AFP Asked by reporters if Trump had said that concessions were necessary before any US security guarantees to Ukraine, Macron said, "No, that wasn't discussed at all. We're well away from that." (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)
/ YVES HERMAN
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Macron tilda a Putin de “depredador”, “ogro” y “fuerza desestabilizadora”
Resumen de la noticia por IA
Macron tilda a Putin de “depredador”, “ogro” y “fuerza desestabilizadora”

Macron tilda a Putin de “depredador”, “ogro” y “fuerza desestabilizadora”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente francés, , advirtió el martes a sus aliados europeos que no confiaran en el presidente ruso, , a quien acusó de ser un “depredador”, un “ogro ante nuestras puertas” y una “fuerza desestabilizadora”.

Las declaraciones de Macron se producen tras la reunión en Washington entre el presidente estadounidense, , su homólogo ucraniano, , y varios líderes europeos, en la que se habló de la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelensky.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Canciller alemán cree que un alto el fuego previo es necesario para una reunión trilateral Rusia-Ucrania-EE.UU.

“Putin rara vez ha cumplido sus compromisos”, dijo Macron en una entrevista a la cadena LCI. “Ha sido constantemente una fuerza desestabilizadora. Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder”.

El dirigente francés consideró que Rusia “no va a volver a la paz y a un sistema democrático abierto de la noche a la mañana”.

“Incluso para su propia supervivencia, . Así es. Y por eso es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas”, lanzó el mandatario.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente finlandés Alexander Stubb y el canciller alemán Friedrich Merz escuchan a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., el 18 de agosto de 2025 (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente finlandés Alexander Stubb y el canciller alemán Friedrich Merz escuchan a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., el 18 de agosto de 2025 (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“No digo que mañana vaya a ser Francia la que sea atacada, pero es una amenaza para los europeos (...). No hay que ser ingenuos”, prosiguió Macron.

En otra entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, Macron no ocultó que sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

“Cuando miro la situación y los hechos, no veo que el presidente Putin quiera la paz ahora, pero quizá soy demasiado pesimista”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC