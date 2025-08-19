Escucha la noticia
Macron tilda a Putin de “depredador”, “ogro” y “fuerza desestabilizadora”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el martes a sus aliados europeos que no confiaran en el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien acusó de ser un “depredador”, un “ogro ante nuestras puertas” y una “fuerza desestabilizadora”.
Las declaraciones de Macron se producen tras la reunión en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, y varios líderes europeos, en la que se habló de la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelensky.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Canciller alemán cree que un alto el fuego previo es necesario para una reunión trilateral Rusia-Ucrania-EE.UU.
“Putin rara vez ha cumplido sus compromisos”, dijo Macron en una entrevista a la cadena LCI. “Ha sido constantemente una fuerza desestabilizadora. Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder”.
El dirigente francés consideró que Rusia “no va a volver a la paz y a un sistema democrático abierto de la noche a la mañana”.
“Incluso para su propia supervivencia, él (Putin) necesita seguir alimentándose. Así es. Y por eso es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas”, lanzó el mandatario.
“No digo que mañana vaya a ser Francia la que sea atacada, pero es una amenaza para los europeos (...). No hay que ser ingenuos”, prosiguió Macron.
En otra entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, Macron no ocultó que no comparte el optimismo de Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.
“Cuando miro la situación y los hechos, no veo que el presidente Putin quiera la paz ahora, pero quizá soy demasiado pesimista”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR
- Guerra en Ucrania: Zelensky listo para una reunión sin condiciones con Putin en las próximas dos semanas
- Vladimir Putin le dijo a Trump que está listo para reunirse con Volodymy Zelensky
- Donald Trump dice que ha comenzado a “organizar” una reunión entre Putin y Zelensky
- Trump dice que “en una o dos semanas” se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania
Contenido sugerido
Contenido GEC