icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía muestra la pantalla de un monitor mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una entrevista con France 2 y TF1 en el Palacio del Elíseo, en París, el 24 de septiembre de 2026. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP
Una fotografía muestra la pantalla de un monitor mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una entrevista con France 2 y TF1 en el Palacio del Elíseo, en París, el 24 de septiembre de 2026. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves el envío de “medios militares” para “proteger” el puerto de Yanbu, un eslabón estratégico de la red de instalaciones energéticas de Arabia Saudita.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.