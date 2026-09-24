El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves el envío de “medios militares” para “proteger” el puerto de Yanbu, un eslabón estratégico de la red de instalaciones energéticas de Arabia Saudita.

“Es la negociación que hemos concluido con los saudíes. Vamos a enviar medios militares, es decir soldados, radares, sistemas de defensa para proteger este sitio”, declaró Macron a las televisiones TF1 y France 2.

El mandatario, bajo presión en Francia por los elevados precios del combustible, aseguró que esta medida no significa involucrarse en el conflicto, sino que busca contribuir a la distensión de los mercados.

El puerto de Yanbu, el principal terminal saudita de exportación de crudo en el mar Rojo, está conectado con las regiones petrolíferas del reino, situadas cerca del Golfo, por el oleoducto Este-Oeste, conocido como Petroline.

Este oleoducto ha desempeñado un papel crucial a lo largo de la guerra en Oriente Medio, permitiendo a Arabia Saudita eludir el estrecho de Ormuz para exportar su petróleo.

Puede transportar 5 millones de barriles de crudo al día, una capacidad que puede aumentarse temporalmente hasta 7 millones de barriles.

El presidente Emmanuel Macron llega para dirigirse a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

La posición de Yanbu en el mar Rojo ofrece a Arabia Saudita una vía alternativa para el envío de crudo y productos petrolíferos hacia los mercados europeos.

El puerto, que alberga importantes instalaciones de almacenamiento y refinado de petróleo, constituye asimismo un objetivo para los hutíes yemeníes proiraníes en la fase actual del conflicto en Oriente Medio.

Macron estimó además que una prohibición de las exportaciones de gasóleo estadounidense, respaldada por su par Donald Trump, sería una “mala” decisión, también para la economía de Estados Unidos.

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