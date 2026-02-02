Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia

Escuchar
La entrada del hospital Rangueil en Toulouse, sur de Francia, el 4 de abril de 2020. (Lionel BONAVENTURE / AFP)

/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia EFE

El equipo médico de un hospital del sur de Francia extrajo del recto de un hombre de 24 años un obús que data de la I Guerra Mundial (1914-1918), informó la prensa regional francesa.

