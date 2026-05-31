Una persona ha fallecido y dos están muy graves -una de ellas de 17 años entre la vida y la muerte- durante los festejos en Francia de la segunda Liga de Campeones del PSG, conquistada el sábado ante el Arsenal, un balance humano semejante al del año pasado, cuando los parisinos ganaron su primera Champions.

Asimismo, hubo 57 policías heridos, así como 219 participantes durante las festividades, ocho de ellos de carácter grave, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una conferencia de prensa.

El pasado año, cuando el PSG celebró su primera Champions tras golear al Inter de Milán (5-0), las autoridades contabilizaron en toda Francia dos personas fallecidas durante las celebraciones, al menos 192 heridos (22 de ellos policías y bomberos) y 559 detenidos.

“Lo que se constata es que vienen individuos que no son aficionados del París Saint-Germain. Los hemos visto claramente en París, pero también fue en provincias. Llevan camisetas del París Saint-Germain, pero ni siquiera miran el partido”, lamentó el titular de Interior.

Aficionados del PSG reaccionan en el estadio Parc des Princes de París, Francia, el 30 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/VALENTINA CAMU

La persona fallecida, cuyo anuncio fue hecho por la Fiscalía de París y no por el ministro del Interior en su comparecencia, es un hombre de 24 años cuya moto habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot (noroeste de París).

Además, otra persona, de 17 años, está en coma al haber sido acuchillada durante una riña en el barrio XVI, en el oeste de París.

De acuerdo con la Fiscalía, el joven, aturdido, presentaba dos heridas en el ojo y sangraba abundantemente por la boca. Los implicados se dieron a la fuga de inmediato ante la vista de los vecinos.

Una segunda persona estaba también en estado muy grave por los festejos de anoche, aunque su vida no corría peligro, después de que un conductor perdiese el control de su vehículo y se estampase contra una terraza del céntrico distrito X de París. En ese mismo incidente, otra persona resultó herida de menor gravedad.

Nuñez agradeció el papel de las fuerzas del orden y de seguridad, más aún en las condiciones de extremo calor registradas el sábado, y contó que han actuado “siempre que ha habido tumultos”, en una respuesta velada a las críticas que el Gobierno ha recibido por parte de la ultraderecha, que acusa al Ejecutivo de inacción.

Aficionados del PSG celebran la victoria del equipo sobre el Arsenal cerca del Trocadero y la Torre Eiffel en el Parque de los Príncipes, en París, Francia, el 30 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/VALENTINA CAMU

El ministro puso como ejemplo de esa reactividad policial las frustradas invasiones en la circunvalación de París por varios grupos de individuos y el fallido intento de invasión del estadio del Parque de los Príncipes por parte de unas 150 personas.

De los incidentes sucedidos en ciudades de provincia, el titular de Interior destacó el ataque a una mediateca en Orleans (centro).

Festejo junto a la Torre Eiffel blindado por la policía

A partir de las 16:00 hora local (14:00 GMT) de este domingo, los jugadores del PSG celebrarán con unos 100.000 hinchas el título europeo en la zona de la explanada del Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel.

Se han desplegado en París unos 6.000 policías, un dispositivo algo menor que en la víspera, cuando hubo unos 8.000 efectivos de las fuerzas del orden, concentradas en buena parte en los Campos Elíseos.

Tras cerca de dos horas de fiesta con los hinchas, los futbolistas serán recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, a las 18:10 hora local (16:10 GMT). Poco después, a las 18:45 horas, Macron hará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

A las 19:30 hora local (17:30 GMT) se celebrará, en el Parque de los Príncipes, una velada especial de recepción a los campeones.