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Un coche es incendiado mientras los hinchas del PSG celebran la victoria de su equipo en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Arsenal FC, disputada en Budapest. (Foto de LOU BENOIST / AFP).
Un coche es incendiado mientras los hinchas del PSG celebran la victoria de su equipo en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Arsenal FC, disputada en Budapest. (Foto de LOU BENOIST / AFP).
/ LOU BENOIST
Por Agencia EFE

Una persona ha fallecido y dos están muy graves -una de ellas de 17 años entre la vida y la muerte- durante los festejos en Francia de la segunda Liga de Campeones del PSG, conquistada el sábado ante el Arsenal, un balance humano semejante al del año pasado, cuando los parisinos ganaron su primera Champions.

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